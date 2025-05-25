طقس فلسطين : تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا ومغبرًا أحيانًا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صاف ولطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، خلال اليوم الاثنين، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.