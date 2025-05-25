سبعون يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة بمركز نزوح في غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السبعين لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة مروعة بحق النازحين من بيت لاهيا إلى مدينة غزة.

واستشهد ٢٥ مواطناواصيب العشرات حرقا وبشطايا الصواريخ اثر استهداف مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج بمدينة غزة.

وطالت النيران أجزاءا واسعة من المدرسة واستمرت محاولات الإنقاذ لساعات طويلة.

كما استشهد اربعة مواطنين وعشرات الإصابات في صفوف النازحين بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل في شارع الثورة بمدينة غزة وبجواره خيام للنازحين

والشهداء هم رامي نصر ابو العطا وزوجته وطفليه داخل خيمة بجوار المبنى الذي تم استهدافه.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان تسعة شهداء من عائلة عبد ربه ارتقوا في الغارة

وارتقى شهيد وعدد من الاصابات في قصف طائرات الاحتلال لمركبة في محيط دوار أبو مازن غربي مدينة غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهم:زياد أبو ركبة ، بشير حمودة ومحمد المغربي

جنوب قطاع غزة

وتعرضت خان يونس لسلسلة من الغارات الجوية التي ادت لاستشهاد ١٥ مواطن خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد المواطن إياد محفوظ مصطفى الأغا إثر قصف منزل عائلة شراب بجوار محطة فارس وسط مدينة خان يونس.

واستشهد الطفل سند غازي أبو هجرس، وإصابة عدد من أفراد عائلته بقصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع أبو طيبة، داخل بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل روضة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين من النازحين من رفح.

والشهداء هم الاب نائل شلبي

من رفح ،مع أطفاله الأربعة استهدفتهم الطائرات الحربية وهو ينصب خيمة نزوح.

وارتقى شهيد وعدد من الجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية نقطة شحن هواتف، بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٣٨ شهيد و ٢٠٤ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٣٩٣٩ شهيد و ١٢٢٧٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٧٨٥ شهيد ١٠٧٥٦ اصابة).