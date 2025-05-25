"إسرائيل" تصنف 1846 معتقلا من غزة كمقاتلين "غير شرعيين" بينهم أسيرة واحدة

القدس المحتلة/سما/

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأحد تقريرا حديثا يسلط الضوء على أوضاع معتقلي غزة المحتجزين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، مستندين إلى ردود من جيش الاحتلال بشأن أماكن احتجازهم.

ويشير التقرير إلى أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا يعانون من سياسة الإخفاء القسري، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة عن عددهم ومواقع احتجازهم. وأكد التقرير أن إدارة سجون الاحتلال تصنف 1846 معتقلا من غزة كمقاتلين "غير شرعيين"، بينهم أسيرة واحدة معروفة الهوية هي سهام أبو سالم.

كما وثق التقرير استشهاد 44 معتقلا من غزة خلال فترة الإبادة، وهم جزء من مجموع 70 أسيرا ومعتقلا ارتقوا منذ بدء الحرب، بينما لا تزال هويات العديد من شهداء المعتقلين مجهولة بسبب الإخفاء القسري.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء عدد من المعتقلين وأماكن احتجازهم في سجون مثل عوفر، سديه تيمان، نفحة، النقب، ونيتسان الرملة.

في معسكر عوفر: إحسان إيهاب محمود شامي، ونصر سلمان لمى أبو قليق، وسائد رأفت قنوع، ورمضان رامي شعبان، وحسام جواد حجازي.

زفي سجن سديه تيمان: محمد سامي أبو العنين، ورائد ربحي ديب عليان، وعطية محمد عبد الدايم عجوري، وأحمد ماجد محمد دقس، ومحمود محمد حسين صوالحة، ومازن أسعد موسى أبو دان وبشار بشير فتحي سويلم.

في سجن نفحة: حسام صالح اكتيع، وإبراهيم زهير كفارنة. في سجن النقب: رائد محيسن محمود أبو مطلق، ورامي أحمد رمضان زقوق، ومحمد ناجي ربحي مدهون، ومحمود سليم أحمد عيسى، وعبد الحي جميل الكرد. في سجن نيتسان الرملة: عمر عبد الجواد محمد حماد.

هذه الأسماء تمثل جزءًا من المعتقلين الذين تم التعرف على أماكن احتجازهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد التقرير استمرار معاناة المعتقلين في ظل ظروف اعتقال قاسية، ويشدد على أهمية الضغط الدولي لوقف سياسة الإخفاء القسري وضمان حقوق الأسرى وفقًا للقانون الدولي.