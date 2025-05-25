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هيئة فلسطينية تحذر من “صعوبة” الوضع الصحي للأسرى في سجن النقب

الأحد 25 مايو 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة فلسطينية تحذر من “صعوبة” الوضع الصحي للأسرى في سجن النقب



غزة/سما/

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، من معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب، جنوبي إسرائيل، من أوضاع صحية “غاية في الصعوبة”.

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان، إن محاميها التقى بعدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن النقب حيث يواجهون “ظروفا غاية في الصعوبة”، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة قبل نحو 20 شهرا.

وأشارت إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد ممارسة “الإهمال الطبي” بحق المعتقلين المرضى في سجن النقب.

وأبرزت الهيئة في بيانها الوضع الصحي الخطر لعدد من الأسرى المرضى، بينهم الأسير أحمد أبو مطاوع (27 عاما) من مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، الذي اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 27 عاما.

وقالت إن مطاوع الذي يعاني من مرض الجرب منذ نحو عام كامل “لم يتلق أي نوع من العلاج إلا قبل شهرين”، دون أن يسفر الأمر عن أي تحسن في صحته.

كما خسر الأسير أبو مطاوع من وزنه حتى الآن ما يقارب 30 كيلوغراما بسبب سوء التغذية، وفق البيان ذاته.

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