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حماس: نتواصل مع كل الأطراف لوقف الحرب

الأحد 25 مايو 2025 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نتواصل مع كل الأطراف لوقف الحرب



غزة/سما/

أعلن القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن حركته لا تتوقف عن البحث عن سبيل لوقف الحرب.

وكتب في منشور على صحفته على موقع “فيسبوك” أن الحركة لا تتوقف عن البحث عن سبل لـ “الخروج من الأزمة، ووقف شلال الدم النازف وإنهاء الحصار المفروض على شعبنا”.

وأكد أن حماس تواصل مع كل الأطراف، وكثيراً بمبادرة منها، وخاصة الوسطاء، “بعقل مفتوح لدراسة أي مقترحات خارج الصندوق أو داخله، طالما أنها ستحقق شرطاً وحيداً: وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية”.

وقال وهو يشير إلى الوضع في غزة “ما يقع على أهلنا في هذه الأيام تتفطر له القلوب والعقول، وهو في قلب المعادلة القيادية للمفاوضات، ولكن ليس ضمنها القبول بمعادلة (بنيامين) نتنياهو وحكومته الفاشية، مرحلة الإبادة وبموافقتنا”.

وختم بالقول “سيجعل الله لنا فرجاً ومخرجاً رغم الخذلان الإقليمي والتواطؤ الدولي، وسينتصر شعبنا قريبا فهذه حتمية المعادلات وسنن التاريخ”.

ولم تبد إسرائيل أي جدية في المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة بهدف وقف الحرب على قطاع غزة، وواصل نتنياهو إملاء شروطه الخاصة بعقد صفقة تبادل أسرى وتهدئة مؤقتة تدوم لأسابيع، دون الالتزام بوقف كامل للحرب.

وقد أعلن جيش الاحتلال الدفع بكافة ألوية المشاة والمدرعات إلى غزة، ضمن الخطة الرامية لتوسيع رقعة الهجوم البري.

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