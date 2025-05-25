وسائل إعلام: إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية تسوركوف في العراق مقابل عضو بالحرس الثوري الإيراني

وكالات/سما/

كشفت مصادر عراقية عن احتمال الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة في بغداد عام 2023، مقابل الإفراج عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن الاتفاق، إذا تم إنجازه، سيشمل الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح محمد رضا نوري، الذي يُعتقل على خلفية تورطه في مقتل مواطن أمريكي.



من جانبها، أفادت مصادر صحفية لـ"الشرق الأوسط" بأن المفاوضات حول المختطفة الإسرائيلية وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى الإفراج عنها.

وأكدت المصادر أن "المفاوضات كانت طويلة وشاقة، لكنها انتهت إلى صفقة تضمنت دفع فدية"، دون الكشف عن تفاصيلها المالية أو الأطراف المتورطة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات أن الجهة الخاطفة وافقت على إطلاق سراح تسوركوف بعد عرض تضمن الإفراج عن شخصيات متهمة باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، بينهم شخص يحمل الجنسية الإيرانية.

إلى ذلك، نفى مسؤول في إعلام مستشارية الأمن القومي العراقي علمه بأي "صفقة" من هذا النوع، ورفض التعليق على الأنباء المتعلقة بالإفراج عن تسوركوف.