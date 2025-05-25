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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

الأحد 25 مايو 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي.

وجاء في بيان القوات المسلحة: "نفذت القوات الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن غوريون" بصاروخ باليستيّ فرط صوتي"

وأكد البيان أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في مطار اللد".

كما شدد البيان على "الاستمرار في حظرها حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار اللُّدّ واستجابةَ معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر وهو ما أثر بشكلٍ كبيرٍ على الحركة في المطار المذكور".

وأوضح أن "المجازر اليومية في غزة تدفع اليمن إلى المزيد من الجهد وتصعيد العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

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