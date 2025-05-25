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مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الأضحى المبارك

الأحد 25 مايو 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الأضحى المبارك



وكالات/سما/

أعلن "مركز الفلك الدولي" أن يوم الأربعاء 28 مايو الجاري غرّة شهر ذي الحجة وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وجاء في بيان المركز أن تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هجرية سيجري يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو الجاري في أنحاء العالم الإسلامي.

مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية

وأوضح مدير المركز محمد شوكت عودة، أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام "التلسكوب" من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء إفريقيا وأوروبا.

 
 

وأضاف: "كما يُمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين".

وأشار عودة إلى أن من المتوقع، أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوافق يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية.

ولفت المركز، الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات علم الفلك، إلى تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 مايو، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 9 دقائق من غروب الشمس ويبلغ عمره 9 ساعات ودقيقتين، ما يجعل رؤيته غير ممكنة حتى باستخدام "التلسكوب".

أما في أبوظبي، فيغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس ويبلغ عمره 13 ساعة و29 دقيقة ويبتعد عن الشمس 7.7 درجات، ما يجعل رؤيته ممكنة باستخدام "التلسكوب" فقط.

وتُسجل مكة المكرمة ظروفا مشابهة، حيث يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس ويبلغ عمره 14 ساعة و17 دقيقة ويبتعد عن الشمس 8.1 درجة.

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