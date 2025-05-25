  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يقيل أعضاء لجنة التعيينات العليا وسط اتهامات بمحاولة السيطرة عليها

الأحد 25 مايو 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقيل أعضاء لجنة التعيينات العليا وسط اتهامات بمحاولة السيطرة عليها



القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قرارا بإقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية والمسؤولة عن الموافقة على التعيينات الحكومية العليا.


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإقالة الأعضاء الذين عينتهم حكومة بينيت-لابيد السابقة، وذلك بعد أسبوعين من رفض محكمة العدل العليا قرار الحكومة الخاص بتعيين مفوض الخدمة المدنية.

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى "السيطرة على لجنة التعيينات"، حيث برر نتنياهو قراره بأن الأعضاء المُقالين "غير نشطين". إلا أن مسؤولا في اللجنة وصف رد رئيس الوزراء بأنه "غير صحيح".

وتضم "لجنة التعيينات" نحو 10 أعضاء من خبراء الإدارة والخدمة العامة، ويترأسها مفوض الخدمة المدنية، وهو منصب شاغر حاليا.

وبالرغم من أن القانون يمنح رؤساء الوزراء صلاحية تعيين أعضاء اللجنة، إلا أن قرار نتنياهو قد يواجه اعتراضا من المستشار القانوني للحكومة، إذ جرت العادة على استبدال الأعضاء المخضرمين الذين قضوا سنوات في مناصبهم بهدف "تجديد الصفوف".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس

مواجهة حادة بين زيني وهاليفي حول قضية الأسرى في غزة

استشهاد طفل بغزة بسبب الجوع (صور وفيديو)

مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات

موقف ألماني جديد تجاه "إسرائيل".. "نحتاج لمزيد من النقاش الصريح"

حكومة غزة: مجزرة أطفال عائلة النجار جريمة حرب بكل القوانين الدولية (صور وفيديو)

صحيفة أميركية : الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة وتجاوز مؤسسات الامم المتحدة..

الأخبار الرئيسية

20250524102853afpp-afp_47yd9t2.h-730x438

وثائق سرية تكشف خطط إسرائيل للسيطرة على المساعدات في غزة بمساعدة أمريكية

6833090f4c59b74c14464f9f

"حرب أهملت المخطوفين وقتلت الأبرياء".. السجن لضابط إسرائيلي رفض الخدمة الاحتياطية

6832ec7f423604605a440ca1

رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب للإدارة الأمريكية وتأخير دخول المساعدات إلى غزة

6832e4784c59b74dc95707a4

حكومة نتنياهو تدفع بشركة مجهولة لتوزيع المساعدات بغزة

photo_2025-05-25_14-31-43

ضابط إسرائيلي كبير يرد على تصريح نتنياهو حول "الصنادل والنعال" ويكشف قدرات كتائب القسام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية