نتنياهو يقيل أعضاء لجنة التعيينات العليا وسط اتهامات بمحاولة السيطرة عليها

القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قرارا بإقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية والمسؤولة عن الموافقة على التعيينات الحكومية العليا.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإقالة الأعضاء الذين عينتهم حكومة بينيت-لابيد السابقة، وذلك بعد أسبوعين من رفض محكمة العدل العليا قرار الحكومة الخاص بتعيين مفوض الخدمة المدنية.

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى "السيطرة على لجنة التعيينات"، حيث برر نتنياهو قراره بأن الأعضاء المُقالين "غير نشطين". إلا أن مسؤولا في اللجنة وصف رد رئيس الوزراء بأنه "غير صحيح".

وتضم "لجنة التعيينات" نحو 10 أعضاء من خبراء الإدارة والخدمة العامة، ويترأسها مفوض الخدمة المدنية، وهو منصب شاغر حاليا.

وبالرغم من أن القانون يمنح رؤساء الوزراء صلاحية تعيين أعضاء اللجنة، إلا أن قرار نتنياهو قد يواجه اعتراضا من المستشار القانوني للحكومة، إذ جرت العادة على استبدال الأعضاء المخضرمين الذين قضوا سنوات في مناصبهم بهدف "تجديد الصفوف".