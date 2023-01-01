شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، مع تفاقم الكارثة الإنسانية، في ظل استمرار منع دخول الوقود وشح المساعدات، وسط تحذيرات من تصاعد خطر المجاعة.

وأفاد مراسلونا، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل، في قصف الاحتلال منزلا مأهولا من طابقين في جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العامودي غرب مدينة خان يونس.

وارتقى شهيد، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 52 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات الاحتلال الجوية المتواصلة التي تستهدف مختلف مناطق القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 176 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.