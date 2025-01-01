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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن

الأحد 25 مايو 2025 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن



القدس المحتلة/سما/

 اعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه ‏متابعة لتفعيل الإنذارات في مناطق داخل البلاد تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

وأضاف: "يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وتم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".

وتابع: "‏متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وقد ‏تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المعتمدة".

وفي أعقاب الإنذارات، وفي ظل الأزمة مع شركات الطيران، تأخرت الطائرات لفترة وجيزة في الأجواء ولم تكن هناك أي عمليات هبوط في مطار بن غوريون.

وذكرت إدارة الدفاع المدني أنه لم يتم تلقي أي مكالمات على الخط الساخن 101 بشأن السقوط أو الإصابات.

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