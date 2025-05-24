رام الله / سما/

- ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على خبر استشهاد 55 مواطنا في تصاعد المجازر، وتكثيف الاحتلال هجومه على شرق خان يونس وشمال القطاع.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

"اليونيسف": الكوادر الطبية في غزة تعمل تحت ضغط شديد ونقص حاد بالأدوية

لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح

مستوطنون يحرقون 40 دونما مزروعة بالقمح في سبسطية ويقطعون أشجار زيتون شرق يطا

الأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين فرصة حاسمة لرسم مسار لا رجعة عنه نحو السلام

بروتوكولات عنصرية لاستخدام الاحتلال الفلسطينيين دروعا بشرية

*"الأيام":

55 شهيدا.. تصاعد المجازر وتكثيف الهجوم على شرق خان يونس وشمال القطاع

جيش الاحتلال: جميع ألوية المشاة والمدرعات العاملة أصبحت الآن داخـل قطاع غــزة

الخليل: إصابــة شـاب بجــروح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن

الطبيبة آلاء النجار.. الأم التي فجعت بأطفالها الشهداء

إصابـات وحــرق وتـدمـير فـي هجـمــات للمســتــوطــنــين علــى مــنــاطــــق عـــدة

قـنـاة عبرية: إجمــاع أمني على صفقة تبادل رغم تشدد نتنياهو

اعلام عبري: الآلية الجديدة لمساعدات القطاع لن تبدأ بموعدها وخلافات عميقة داخل الجيش

نيويورك: انعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين

عائلات الأسرى تتظاهر مجددًا: نتنياهــو لا يـريـد عـقـد صفقــة

*"القدس":

مجازر تحرق الأطفال وتبيد العائلات

"اليونيسف": نواجه كارثة إنسانية بـــغـــزة لـــن تـمـحـى آثــــارهــــا لـعـقـود

تـفـحـم أجـــســـاد 9 أطـــفـــال مـــن عــائــلــة الـنـجـار

استشهاد 3 سيدات وطفلة قرب مفترق السنافور

الأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين فرصة حاسمة لرسم مسار للسلام لا رجعة فيه

إصابة بالخليل وتواصل العدوان على الشمال

الدفع بجميع ألوية المشاة والمدرعات للقطاع