  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قتلى وإصابات وحرائق حصيلة تبادل القصف العنيف بين روسيا وأوكرانيا..

الأحد 25 مايو 2025 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وإصابات وحرائق حصيلة تبادل القصف العنيف بين روسيا وأوكرانيا..



موسكو/ وكالات/

 أودت ضربات روسية بحياة سبعة أشخاص في أوكرانيا خلال الليل، بحسب ما أفاد مسؤولون صباح الأحد، في إطار قصف متبادل بين كييف وموسكو يتزامن مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى.
وقُتل أربعة أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا وثلاثة في منطقة كييف التي تعرّضت للقصف لليلة الثانية على التوالي.
في الأثناء، أعلنت السلطات الروسية إسقاط نحو عشر مسيّرات كانت تحلّق باتّجاه موسكو.
وأفاد نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خملنيتسكي سيرغي تيورين في منشور على “تلغرام” “الليلة الماضية، تعرّضت منطقة خملنيتسكي إلى نيران روسية معادية، ما ألحق دمارا بالبنى التحتية المدنية.. للأسف، قتل أربعة أشخاص”، مشيرا إلى إصابة خمسة آخرين بجروح، وحرائق كبيرة.
وفي منطقة كييف، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كلاشنيك “قتل ثلاثة أشخاص الليلة الماضية نتيجة هجوم للعدو في منطقة كييف”.

وأفاد رئيس بلدية المدينة في وقت سابق بأن الهجوم الروسي أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل بجروح، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.
وسمع مراسلو فرانس برس أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية فيما حذّر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة من أن “الليلة لن تكون سهلة”.
يأتي ذلك في وقت يواصل الطرفان أكبر عملية تبادل للأسرى بينهما منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة “تتعرض إلى هجوم” لكن “الدفاعات الجوية مفعّلة”.
من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشنكو عن “أكثر من عشر مسيّرات تابعة للعدو” في المجال الجوي حول العاصمة.
وأوضح على “تلغرام” بأنه “تم التعامل مع بعض المسيرات فوق كييف والمنطقة المحيطة بها. لكن ما زالت (مسيّرات) جديدة تدخل إلى العاصمة”.
وسقطت شظايا على مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، على حد قوله.
سجّلت هجمات خلال الليل أيضا في منطقتي ميكولاييف وخيرسون.
وفي موسكو، فرضت قيود على أربعة مطارات على الأقل، بما في ذلك مطار شيريميتييفو الدولي الرئيسي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية.
وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأنه تم اعتراض 12 مسيرة كانت تحلّق باتّجاه العاصمة الروسية.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس

باراك يحذّر من كارثة استراتيجية ستصيب إسرائيل بسبب غزة ويؤكد: حرب نتنياهو تهدف لحمايته فقط

حكومة غزة: مجزرة أطفال عائلة النجار جريمة حرب بكل القوانين الدولية (صور وفيديو)

مواجهة حادة بين زيني وهاليفي حول قضية الأسرى في غزة

مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات

موقف ألماني جديد تجاه "إسرائيل".. "نحتاج لمزيد من النقاش الصريح"

الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لأي عمل عدائي ومعادلات القوة الاستراتيجية ستتغير

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مذبحة غزة والمجاعة تزداد في كافة مناطق القطاع

68324a3b4236041e16700217

مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات

68322ddd4c59b7483a5d09f5

مواجهة حادة بين زيني وهاليفي حول قضية الأسرى في غزة

68322f2f4c59b748de3a29f2 (1)

الجيش الإسرائيلي يستدعي جميع ألوية المشاة والمدرعات إلى غزة

photo_2025-05-24_16-59-26

استشهاد طفل بغزة بسبب الجوع (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية