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الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد

الأحد 25 مايو 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، حار الى شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يستمر الجو، يوم غد الاثنين، شديد الحرارة، وجافا، ومغبرا أحيانًا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا الى حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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