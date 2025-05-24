عشرات الشهداء والجرحى في مذبحة غزة والمجاعة تزداد في كافة مناطق القطاع

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 69 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وادّت الغارات الاسرائيلية إلى استشهاد اكثر من ٥٢ مواطنا منذ فجر اليوم السبت.

كما ادى سوء التغذية إلى وفاة الطفل محمد ياسين في مدينة غزة التي يمنع الاحتلال دخول اي شاحنة دقيق لها.

جنوب قطاع غزة

وتعرضت خان يونس لسلسلة من الغارات الجوية التي ادت لاستشهاد ٢٢ مواطنا خلال ٢٤ ساعة.

وفجر اليوم ارتقى الشيخ حمادة العامودي وزوجته في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد اثنين من موظفي الصليب الأحمر بقصف منزل في شارع خمسة شمال خان يونس وهما إبراهيم جمال عيد وأحمد عادل ابو هلال.

كما استشهد خمسة مواطنين من عائلة البيوك بينهم اربع نساء في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس وجرى دفنهم مباشرة لتعذر نقلهم للمشافي.

غزة وشمال قطاع غزة

واستشهد سبعة مواطنين اثر القصف الجوي الإسرائيلي على منزل لعائلة "دكة" في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق ارتقى شهيدان في قصف اسرائيلي استهدف منطقة بئر النعجة شمالي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في تل الزعتر شرقي جباليا شمالي قطاع غزة

وفي غزة اعلن الدفاع المدن ان سبعة شهداء ارتقوا وعدد من الاصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعات مواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة

وسط قطاع غزة

واستشهد مواطن واصيب ١١ بقصف خيمة في منطقة الحسانية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء من عائلة ابو عمرة في استهداف الطائرات المسيرة الاسرائيلية مجموعة من المواطنين امام منزلهم في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة وهم إيهاب ابو عمرة ٣٠ عاما ، عيد ابو عمرة ٧٣ عاما ، حسام ابوعمره ٣٨ عاما محمد ابوعمره ٢٠ عاما حلمي ابو عمرة ٢٢ عاما.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٧٩ شهيدا بينهم خمسة انتشال و ٢١١ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٣٩٠١ شهيد و ١٢٢٥٩٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٧٤٧ شهيدا ١٠٥٥٢ اصابة).