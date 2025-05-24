غزة تباد.. "إسرائيل" تقتل 52 فلسطينيا إثر قصف متفرق في القطاع

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء إلى 52 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر السبت، وسط إمعان جيش الاحتلال بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها للشهر العشرين، وفق ما ذكرت مصادر طبية ومحلية.

وفي أحدث تطور استشهد 5 فلسطينيين بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقـة الحكر، جنوب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة .

كما استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 4 نساء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة “البيوك”، في بلدة الفخاري، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس.

وفي منطقة جورة اللوت، بخان يونس، جرى انتشال جثمان فلسطيني من عائلة “المصري” من أسفل ركام منزلهم المدمر.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “العراج” في مخيم خان يونس، بينما استشهدت سيدة متأثرة بجراح أُصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق غربي مدينة خان يونس.

وسبق ذلك، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان باستشهاد طفلة و3 نساء باستهداف مجموعة ثانية في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح (جنوب) استشهد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي شرق مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا آخر لمدنيين.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بئر النعجة في محافظة شمال قطاع غزة

وسبقه بفترة وجيزة، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف استهدف منزلا لعائلة “الشريف” شمال مدينة خان يونس، قبل أن يستشهد فلسطينيين آخرين من ذات القصف ليرتفع العدد إلى 7.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهدت سيدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المجدلاوي.

كما توفيت فلسطينية أخرى متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق غرب خان يونس.

وفجر السبت استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وإصابة العشرات في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن عددا من الفلسطينيين أُصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

فيما قال بيان مقتضب صدر عن إدارة مستشفى “العودة” الأهلي وسط القطاع، إن فلسطينيا استشهد وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط مسجد القسام بالنصيرات.

وقالت المستشفى في بيان ثانٍ إن فلسطينيين بينهما طفل أصيبا في قصف إسرائيلي طال منزلا شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن آليات الجيش ومسيراته أطلقت نيرانها بشكل مكثف شرق بلدتي جباليا وبيت لاهيا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.