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عشرات آلاف الموريتانيين يشاركون في مسيرة منددة بالحرب في غزة

الأحد 25 مايو 2025 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات آلاف الموريتانيين يشاركون في مسيرة منددة بالحرب في غزة



نواكشوط/سما/

شارك عشرات آلاف الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط يوم السبت، في مسيرة للتنديد باستمرار الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 20 شهرا.


وبحسب وكالة "أناضول" انطلقت المسيرة من محيط القصر الرئاسي، وجابت شوارع رئيسية قبل أن تتوجه إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط.

دعت إلى المسيرة كافة الأحزاب السياسية الموريتانية ومن بينها حزب "الإنصاف" الحاكم، وحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) بالإضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الموريتانية تحت شعار: "مليونية نساء موريتانيا لوقف قتل نساء وأطفال غزة".

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تنتقد صمت العالم تجاه المجازر في غزة، وتطالب بوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ودعا المشاركون في المسيرة شعوب العالم إلى المشاركة في مسيرات مليونية من أجل الضغط على الأنظمة الحاكمة لعزل إسرائيل دوليا ومحاصرتها اقتصاديا.

وشدد المشاركون في المسيرة على أن ما يحصل "يبرهن على الإرادة الآثمة المتعمدة للقادة الإسرائيليين في القتل الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة".

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين. وتمكنت قبائل موريتانية من جمع تبرعات وصلت إلى نحو 16 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية محلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

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