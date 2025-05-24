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مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات

الأحد 25 مايو 2025 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الأحد، بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية قامت بنقل عدد من الجنود الجرحى إلى مستشفيي "تل هشومير" و"بلنسون"، على خلفية المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأشار موقع حدشوت بزمان إلى وجود "حدث أمني" جار في غزة، يخضع في الوقت الراهن للرقابة العسكرية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن إدخال الجيش الإسرائيلي جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المناورة البرية المستمرة منذ أشهر.

وبحسب الهيئة، فقد شملت التعزيزات فرقة المظليين، التي أنهت انتشارها الكامل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتكون آخر تشكيل نظامي يدخل ضمن خطة التوسع الميداني.

ووفق المصادر ذاتها، تتركز العمليات العسكرية في هذه المرحلة على محورين رئيسيين: شمال القطاع، وتحديدًا في محيط مخيم جباليا، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وجنوب القطاع في منطقة خان يونس، التي تشهد معارك متواصلة وسط مساع إسرائيلية لتفكيك ما تصفه بـ"البنية التحتية العسكرية" التابعة لحركة "حماس".

ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن تحرك عسكري أوسع، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

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