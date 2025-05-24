أسلحة وذخائر ومعدات متطورة .. الجيش المصري يحبط مخططا كبيرا استهدف أمن البلاد

القاهرة/سما/

نفذت القوات المسلحة المصرية ضربة ناجحة أحبطت فيها محاولة لاستهداف الأمن القومي المصري من خلال عملية إدخال كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة للبلاد.



وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية نجاح قوات حرس الحدود في ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر المختلفة الأعيرة وضبط كميات من المواد المخدرة الحشيش والهيدرو والأفيون والأقراص المخدرة في أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وأوضح أن هذه العملية تأتي ضمن جهود قوات حرس الحدود في تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد.

وأشار إلى أنه في إطار جهود القوات لإحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار "درون" استخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتمت السيطرة عليها فور عبورها الحدود المصرية.



وشدد على أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها المستمرة في أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التي تستهدف تهديد أمن واستقرار المجتمع المصري.

وتُعد الحدود المصرية التي تمتد على طول أكثر من 3,500 كيلومتر، من أكثر الحدود حساسية في المنطقة بسبب موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، فضلاً عن قربها من مناطق التوتر مثل قطاع غزة وليبيا والسودان.

وتواجه مصر تحديات أمنية مستمرة تتمثل في محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تسلل عناصر إرهابية أو إجرامية، وفي السنوات الأخيرة كثفت القوات المسلحة المصرية جهودها لتأمين الحدود من خلال تطوير القدرات التكنولوجية، بما في ذلك استخدام أنظمة المراقبة المتقدمة والطائرات بدون طيار للرصد، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للأنفاق والحواجز الحدودية.

ومنذ عام 2014 نفذت مصر خطة شاملة لتأمين الحدود الشرقية مع قطاع غزة، شملت إقامة منطقة عازلة وتدمير مئات الأنفاق المستخدمة في التهريب، كما عززت القوات المسلحة وجودها على الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان لمواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات، التي تُعد مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية.

وتشير التقارير إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت خلال عام 2024 أكثر من 10 أطنان من المواد المخدرة وآلاف القطع من الأسلحة والذخائر في عمليات مماثلة.