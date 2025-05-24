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حكومة غزة: مجزرة أطفال عائلة النجار جريمة حرب بكل القوانين الدولية (صور وفيديو)

السبت 24 مايو 2025 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة: مجزرة أطفال عائلة النجار جريمة حرب بكل القوانين الدولية (صور وفيديو)



غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن مجزرة إسرائيل “المروعة” التي استُشهد فيها 9 أطفال من عائلة النجار بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، “جريمة حرب” وفق كل القوانين الدولية.

وفي بيان عبر منصة تلغرام، أفاد المكتب الحكومي بأن هذه المجزرة “جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي “ارتكب مجزرة بشعة ومروعة بحق عائلة فلسطينية آمنة، بعد أن قصف منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس”.

وذكر أن القصف أتى “دون أي سبب أو مبرر، سوى أن القتل بات لديهم هواية واستمتاعا بإزهاق أرواح الأطفال الأبرياء”.

ووصف المكتب الحكومي المجزرة بأنها “جريمة حرب” مكتملة الأركان وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

 

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد تسعة أطفال من أبناء الطبيبة  آلاء النجار العشرة، حسبما قال زملاؤها الذين سيطر عليهم الهلع، ووزارة الصحة.

وقال رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر، أحمد الفرا إن النجار، طبيبة أطفال في مستشفى ناصر، كانت في الخدمة في ذلك الوقت وهرعت إلى منزلها لتجد منزل عائلتها يحترق.

وأضاف الفرا أن زوج النجار أصيب بجروح خطيرة وأن طفلهما الوحيد الذي نجا من الحادث، وهو ابن يبلغ من العمر 11 عاما، كان في حالة حرجة بعد غارة يوم الجمعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتراوحت أعمار الأطفال الشهداء بين سبعة أشهر و12 عاما.

الطفل آدم الناجي الوحيد من أبناء الطبيبة آلاء النجار ويعاني من إصابات حرجة

زوج الطبيبة آلاء النجار يعاني من جروح خطيرة

 

وقال خليل الدكران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن اثنين من الأطفال ما زالا تحت الأنقاض.

 

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