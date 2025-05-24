تحديث: 48 شهيدا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم، عن استشهاد 48 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر السبت.

وفي أحدث الغارات، استشهد 4 مواطنين أصيب عدد آخر في قصف الاحتلال محلاً تجارياً في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال محيط مسجد عباد الرحمن في شارع السماسمة في مخيم خانيونس، جنوب قطاع غزة.

و استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل ببلدة الفخاري شرقي خان يونس.

واستشهد مواطنان، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منطقة بئر النعجة شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الشعف شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق دينة غزة، بالتزامن مع قصف آخر في حيي الشعف والتفاح.

وأضافت المصادر ذاتها أن المواطن أحمد إياد محمد الشريف ارتقى شهيدا ليلتحق بخمسة من أفراد أسرته الذين ارتقوا صباح اليوم جراء قصف منزلهم بمدينة خان يونس.

وكانت طواقم الإسعاف والإنقاذ قد انتشلت في وقت سابق اليوم جثمان الشهيد أسامة سفيان عطية المصري من أسفل ركام منزلهم المدمر في جورة اللوت بخان يونس.

واستشهدت المواطنة عايدة عوض عبد الله النجيلي (50 عاما) متأثرة بجروحها في قصف سابق غرب خان يونس.

كما استشهد ثلاث سيدات وطفلة، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من النازحين في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاث سيدات وطفلة.

كما استشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة 60 آخرين بجروح.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الشريف في محيط مدينة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين.

كما استشهد 17 مواطنا بينهم 9 أطفال أشقاء، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 9 أطفال أشقاء، وإصابة والدهم بجروح بالغة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأطفال التسعة الشهداء هم أبناء طبيبة الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس آلاء النجار.

كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال منزلا لعائلة المدهون بحي الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عائلة كاملة من 4 مواطنين (الأب والأم وطفليهما).

وأضافت المصادر ذاتها أن قصفا آخر استهدف منزلا لعائلة جودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا واحدا، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المجدلاوي في محيط مسجد القسام بالنصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,901 شهيد، و122,593 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 3,747 شهيدا، و10,552 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 79 شهيدا منهم (5 انتشال)، و211 مصابا، نتيجة المجازر المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، كما أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.