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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة

السبت 24 مايو 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة



عواصم/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة السويدية ستوكهولم، والعاصمة الهولندية أمستردام، ومدينة فولسبورغ الألمانية والعاصمة برلين، وأودنسه الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى ضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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