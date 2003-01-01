استطلاع: الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة أمريكية أن حوالي 82 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وهي أعلى نسبة منذ عقدين.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته جامعة بن ستيت في بنسلفانيا ونشرته صحيفة "هآرتس"، أن 82 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، و56 المئة يدعمون طرد الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشارت الصحيفة إلى أن التأييد لعمليات تهجير الفلسطينيين في أوساط الرأي العام الإسرائيلي زادت مقارنة باستطلاعات أجريت في عام 2003، حيث كانت نسبة تأييد تهجير الفلسطينيين من غزة 45 بالمئة، في حين كانت نسبة الداعمين لطرد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 31 بالمئة.

كما أظهر الاستطلاع أن 47 بالمئة يؤيدون تكرار "مجزرة أريحا التوراتية" بحق مدنيي المدن الفلسطينية في حال اقتحامها.

وقال 69 بالمئة من الإسرائيليين العلمانيين إنهم يدعمون الترحيل الجماعي لغزة، بينما يبرر 31 بالمئة الإبادة الجماعية على غرار أسطورة تدمير أريحا.

ويصرح وزراء في حكومة الاحتلال بنيتهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد الاقتراح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة ترحيل الفلسطينيين من هناك وتحويل المنطقة إلى "رفييرا" الشرق الأوسط.

والجمعة، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من سعي "إسرائيل" إلى حشر فلسطيني قطاع غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع لتهجيرهم وفق الخطة التي أعلن عنها سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المرصد (غير حكومي/ مقره جنيف) في تقرير، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان".

وذكر أن أحدث هذه الأوامر صدرت، الخميس، لفلسطيني 14 حيا في شمال القطاع بإخلائها، والتوجه نحو المناطق الجنوبية.

وأكد المرصد أن هذه الأوامر "تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ" من قبل الفصائل".

واعتبر أن هذا "يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان".

كما لفت إلى أن هذه الأوامر تأتي "في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلا من أوامر تهجير سابقة".

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

