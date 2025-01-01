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الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى “العودة” شمالي غزة ويستهدف سيارات الإسعاف

السبت 24 مايو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى “العودة” شمالي غزة ويستهدف سيارات الإسعاف



القدس المحتلة/سما/

 أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بأن القوات الإسرائيلية فرضت منذ عدة أيام طوقا محكما حول مستشفى العودة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وسط تقارير عن قصف متكرر لمحيط المنشأة الصحية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد صالحة، في تصريحات صحافية إن المستشفى يتعرض منذ أيام لهجمات إسرائيلية، مضيفا أن قذائف سقطت بالقرب من المبنى، مما أدى إلى تطاير الشظايا في المنطقة المجاورة.

وأوضح أن قوات الجيش الإسرائيلي تستهدف سيارات الإسعاف أثناء محاولتها نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى، مما يعوق بشكل كبير عمليات الإغاثة والرعاية الطبية.

وأشار صالحة إلى أن الحصار المفروض على المستشفى جعل من شبه المستحيل إيصال المصابين أو المغادرة لتلقي العلاج في مواقع أخرى، مضيفا أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الخطورة.

وتواجه المرافق الطبية في غزة ضغوطا غير مسبوقة، حيث خرج العديد منها عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود والإمدادات.

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