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استشهاد 326 فلسطينيا نتيجة حصار الاحتلال لغزة

السبت 24 مايو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 326 فلسطينيا نتيجة حصار الاحتلال لغزة



غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن إسرائيل تواصل إغلاق المعابر لليوم 84 ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، مفندا ادعاءات إعلام عبري بإدخال مساعدات يوميا للقطاع.

وذكر في بيان، أن “منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عمدا تسبب في تعطيل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز”.

ولفت المكتب الحكومي إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يعطل أكثر من 90 بالمئة من مخابز القطاع، ما يعكس سياسة ’هندسة التجويع’ التي ينتهجها”.

وشدد على أن “مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية تكدست خارج غزة وتعرضت للتلف والتعفن نتيجة منع إسرائيل إدخالها منذ شهور طويلة”.

وأكد أن سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل عبر مواصلة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، أدت خلال 80 يوما إلى وفاة 326 فلسطينيا، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

وسلط الضوء على أن “الاحتلال يفرض قيودا على حركة ’شاحنات المساعدات القليلة’ التي سُمح بدخولها إلى القطاع خلال الأيام الماضية، ويستهدف بشكل مباشر فرق تأمينها، وقتل 6 منهم مؤخرا أثناء تأدية مهامهم في حماية تلك المساعدات”.

وفي تفاصيل الوفيات خلال 80 يوما من الحصار، قال المكتب إن “58 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، إضافة إلى وفاة 26 مريضا بالكلى نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الصحية اللازمة”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن “أكثر من 300 حالة إجهاض سجلت بين النساء الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل”.

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