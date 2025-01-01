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غزة : بيان صادر عن عملية “الفارس الشهم 3” حول سرقة المساعدات صباح اليوم

السبت 24 مايو 2025 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : بيان صادر عن عملية “الفارس الشهم 3” حول سرقة المساعدات صباح اليوم



غزة /سما/

في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، تواصل عملية “الفارس الشهم 3” جهودها الإنسانية المكثفة لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

وقد شهد يوم الأربعاء الماضي إدخال عدد من الشاحنات المحمّلة بالطحين ولوازم تشغيل المخابز إلى المخازن، ما بعث الأمل ببدء تشغيل المخابز في القطاع، وكان من المخطط دخول 103 شاحنات إضافية تحمل الطحين، والغاز، والزيت، والملح، والسكر، وغيرها من المستلزمات الضرورية لتشغيل المخابز.

غير أن ما تم السماح بإدخاله لم يتجاوز 24 شاحنة، ولم تصل فعليًا إلى المخازن سوى حمولة شاحنة واحدة فقط، ويعود ذلك إلى إصرار الجيش الإسرائيلي على فرض مسارات عبور غير آمنة، تعرّضت خلالها الشاحنات لأعمال نهب وسرقة، داخل المنطقة “المصنفة حمراء” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما أدى إلى فقدان معظم حمولتها.

تعرب عملية الفارس الشهم 3 عن بالغ أسفها وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، التي تحرم سكان قطاع غزة من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية الأساسية، وتؤكد أن استمرار عرقلة الجهود الإغاثية لنحو 2.3 مليون مدني في القطاع يُنذر بتفاقم خطير في الكارثة الإنسانية.

وتناشد “الفارس الشهم 3” المجتمع الدولي والأطراف المعنية كافة إلى التدخل العاجل، وضمان توفير ممرات آمنة ودائمة لضمان الوصول الآمن والسريع للمساعدات.

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