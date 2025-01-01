الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لأي عمل عدائي ومعادلات القوة الاستراتيجية ستتغير

طهران/ وكالات/

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي عمل عدائي.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن “يده على الزناد، ومستعد لتوجيه رد حاسم يتجاوز التصور على أي عمل عدائي من قبل العدو”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما رأى أن “الرد لن يجعل المعتدين الواهمين يندمون بشدة فحسب، بل سيغيّر أيضًا معادلات القوة الاستراتيجية لصالح جبهة الحق وضد الوكيل الصهيوني”، حسب تعبيره.

وأمس، توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أيضا بالرد على ما قالت إنه “أي عمل خاطئ ضد البلاد بحزم وقوة”.

بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، على أن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي. وشدد على “أنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية، فإن بلاده سوف تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الهجوم من الناحية القانونية، وستجعلها تتحمل التبعات”.

بالتزامن، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن “أي حماقة من قبل إسرائيل ستُقابل برد مدمر”.

أتت تلك التصريحات المتتالية بعدما رجحت مصادر أميركية وإسرائيلية سعي تل أبيب إلى ضرب منشآت نووية إيرانية، في حال فشلت جولات التفاوض بين طهران وواشنطن.

فيما كشف مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي بات يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين التحرك بسرعة في حال فشلت المحادثات الأميركية الإيرانية.

ومنذ انطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 12 أبريل الماضي، أبدت إسرائيل أكثر من مرة امتعاضها، وشددت على أنها لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.