رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم السبت في عناوينها الرئيسية، استشهاد أكثر من سبعين مواطنا وإصابة العشرات جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- فنلندا تستدعي سفيرها في إسرائيل على خلفية إطلاق نار على وفد دبلوماسي في جنين

- فلسطين في الساحة الدولية.. مسارات الرئيس محمود عباس في حوار مع الباحثة والكاتبة بادية فواز ياسين

- الرئيس يؤكد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي

- فرنسا والسعودية تطالبان بإجراءات ملموسة تجاه حل الدولتين

- "الصحة العالمية": الناس يتضورون جوعا في قطاع غزة

* "القدس":

- الأونروا": المســـاعدات الواصلـــة إلـــى غـــزة "إبـــرة فـــي كومـــة قـــش"

- غوتيريش يعلـن عن خـطـة أممية للإغاثة في غزة

- الموت جوعا يتهدد 14 ألف طفل وعشرات المسنين والمرضى والجرحى يموتون لنقص الدواء والمستلزمات الطبية.. والمجاعة تبلغ ذروتها

- عـــشـــرات الــشــهــداء والجرحى بمجازر مروعة

- اســـتـــشـــهـــاد الـــطـــفـــلـــة يـــقـــيـــن حـــمـــاد الـــنـــاشـــطـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل

- مئـــات المســـتوطنين المســـلحين يهاجمـــون بروقيـــن

- 40 ألفـــا يـــؤدون صلاة الجمعـــة فـــي المســـجد الأقصى

* "الأيام":

- طبيبة تستقبل أطفالها السبعة أشلاء متفحمة

- مخطط لإنشاء 13 مدينة استيطانية و5 مـنـاطـق صـنـاعـيـة بـالـضـفـة

- 75 شهيدا.. مجازر جديدة جنوب القطاع وشماله وأحزمة نارية شرق خان يونس

- الأمم المتحدة: 81% من مساحة قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية وأوامر نزوح

- لبـنـان: سـحـب السلاح مـن الـمـخـيـمـات الفلسطينيـة سيبدأ في منتصف حزيـران

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم والاحتلال يقمع مسيرتين في بيتا وكفر قدوم

- وفد عربي يبحث في باريس جهود إنهاء الحرب على غزة