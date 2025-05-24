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تحرك إسباني لطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية

السبت 24 مايو 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك إسباني لطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية



مدريد/ وكالات/

 كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بلادها تقود حملة منظمة، لدفع الاتحاد الأوروبي، إلى استبعاد "إسرائيل" من جميع المنافسات الرياضية الأوروبية، على غرار ما حدث مع روسيا، عقب شنها حرب عسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزيرة الرياضة الإسبانية "بيلا أليغريا" 47 عاماً، أعلنت أن بلادها مستعدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبدء المناقشات حول استبعاد "إسرائيل" من جميع البطولات الرياضية والقارية والدولية.

وأكدت الوزيرة أليغريا، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على استبعاد روسيا من البطولات الرياضية، وأبرزها دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام 2024، بسبب الاجتياح العسكري لأوكرانيا في العام 2022، داعية اللجنة الأولمبية الدولية إلى أخذ زمام المبادرة، وعدم انتظار الحكومات السياسية، لإصدار قراراتها.

وتابعت الصحيفة أن تصريحات الوزيرة أليغريا، تؤكّد حرص إسبانيا على ضرورة فرض عقوبات بحق إسرائيل، التي لم يُطبق بحقها أي قرار، على عكس ما حدث مع روسيا، التي قامت باجتياح أوكرانيا عسكرياً، وأصبحت الرياضية فيها ممنوعة من خوض أي مسابقة قارية أو دولية، بسبب قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية المتنوعة، وأبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظيره الأوروبي "يويفا".

وختمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرها، أن وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة الإسبانية تريد تحرك جميع الهيئات الرياضية الدولية والأوروبية، خلال الفترة المقبلة، وعدم انتظار السياسيين للقيام بإجراءات بحقّ إسرائيل، التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب المجازر بحق الأبرياء في قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول 2023.

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