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الطقس: أجواء صيفية حارة

السبت 24 مايو 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية حارة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 25/05/2025: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 26/05/2025: يتعمق تاثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا ، و يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 27/05/2025 : يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة .

كما حذرت من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة .

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