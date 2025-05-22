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استطلاع: هذا رأي الإسرائيليين في هدف نتنياهو من حرب غزة

السبت 24 مايو 2025 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: هذا رأي الإسرائيليين في هدف نتنياهو من حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

يعتقد معظم الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم بالبقاء في السلطة أكثر من ربح حرب غزة أو تحرير الرهائن المحتجزين في القطاع، حسبما كشف استطلاع رأي حديث.


وفي الاستطلاع الذي تم بث نتائجه مساء الجمعة على القناة 12 الإسرائيلية، سئل المشاركون عن هدف نتنياهو الرئيسي من استمرار حرب غزة.


وأجاب 55 بالمئة أن هذفه هو "البقاء في السلطة"، بينما قال 36 بالمئة إن الهدف "إعادة الرهائن"، وذكر 9 بالمئة أنهم غير متأكدين.

وعندما وضع هدف "ربح الحرب" بدلا من "إعادة الرهائن"، ظلت الإجابات على حالها تقريبا.


ولدى سؤال المشاركين عن سبب فشل التوصل لصفقة رهائن أخرى حتى الآن، أرجع 53 بالمئة ذلك لأسباب سياسية، بينما أجاب 38 بالمئة بـ"أسباب مشروعة"، وقال 9 بالمئة إنهم غير متأكدين.

وعند سؤالهم عما إذا كان رئيس الوزراء نجح بشكل عام في إقناعهم في مؤتمره الصحفي هذا الأسبوع، قال 62 بالمئة من المشاركين إنه لم ينجح، بينما أجاب 34 بالمئة بأنه نجح، وقال 4 بالمئة إنهم غير متأكدين.

وتتماشى هذه النتائج مع تحليلات تشير إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط سياسية من وزراء اليمين، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة إن أبرم صفقة لوقف حرب غزة، مما سيعني فعليا انهيار حكومته

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