السفارة الإسرائيلية تعلن اسمي موظفيها اللذين قتلا بإطلاق النار في واشنطن

القدس المحتلة/سما/

أعربت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن أسفها لمقتل اثنين من موظفيها في حادث إطلاق النار عند المتحف اليهودي في المدينة مؤخرا، وكشفت أن اسميهما يارون، وسارة.



وحسب ما صرحت به رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميثي، فإن الموظفين كانا قد غادرا فعالية أقيمت في متحف العاصمة اليهودي، عندما اقترب منهما مشتبه به وأطلق النار باتجاه مجموعة من الأشخاص.



وقالت سميث إن المشتبه به صرخ بعد اعتقاله قائلا "Free, free Palestine".

وقد أعلنت الشرطة أن المشتبه به يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو من سكان مدينة شيكاغو. وأشار نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دان بونجينو إلى أن الحادث يبدو أنه "عمل عنف مستهدف".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحئيل لايتر، إن الشابين كانا يخططان للخطوبة، موضحا أن الشاب كان قد اشترى خاتما هذا الأسبوع وكان ينوي التقدم لطلب الزواج الأسبوع المقبل في القدس.

وأوضحت سميث أن السلطات لا تعتقد أن هناك تهديدا مستمرا للمجتمع، وأضافت أن المشتبه به شوهد وهو يتجول بالقرب من المتحف قبل إطلاق النار، ثم دخل المتحف بعد الهجوم، حيث تمكن أمن الفعالية من توقيفه.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، قال إنه "مصدوم" من الهجوم الذي وصفه بأنه "مروع ومعاد للسامية"، مضيفا: "نحن نشهد ثمنا فظيعا لمعاداة السامية وللتحريض الوحشي ضد إسرائيل".

وقال نتنياهو إنه أوعز إلى البعثات الإسرائيلية حول العالم بتعزيز الإجراءات الأمنية عقب الهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع فقط من حصول المتحف على تمويل ضمن برنامج منحة بلغت قيمته 500 ألف دولار (ما يعادل 372,495 جنيها إسترلينيا) لتعزيز إجراءات الأمن. وقد أصدر المتحف بيانا قال فيه إنه "حزين ومروع" بسبب واقعة إطلاق النار.