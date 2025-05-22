صورة مسربة لمحمد صلاح تثير جدلا واسعا بين جماهير ليفربول

وتداولت جماهير ليفربول عبر منصات التواصل صورة لصلاح أثناء جلوسه على طاولة طعام، وهو يرتدي النسخة الشتوية الجديدة من قميص الريدز، الذي يحمل تصميما كلاسيكيا بتوقيع شركة "أديداس" العالمية.

ردود الأفعال لم تتأخر، إذ أعرب عدد من جماهير ليفربول عن استيائهم من تصميم القميص، مؤكدين أنه يشبه إلى حد كبير أطقم مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي للريدز.

وقال أحد المشجعين: "التصميم يبدو وكأنه خاص بمانشستر يونايتد!"، فيما علق آخر ساخرا: "أديداس نسخت قميص اليونايتد بالكامل، الجميع يريد تقليدنا!"، وذهب آخرون إلى حد المقارنة مع قميص نوتينغهام فورست.

ورغم الجدل حول القميص الجديد، فإن ظهور صلاح وهو يرتديه يشير إلى استعداده لخوض موسم جديد مع الفريق، في ظل ترقب الجماهير لما سيقدمه نجمهم المفضل خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن ليفربول توج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، ليحقق اللقب الـ20 في تاريخه، ويعادل بذلك رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجا بلقب البريميرليغ.

ويختتم ليفربول موسمه بمواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.