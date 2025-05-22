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شهود عيان يكشفون لـ"سي إن إن" تفاصيل هجوم المتحف اليهودي في واشنطن

الجمعة 23 مايو 2025 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهود عيان يكشفون لـ"سي إن إن" تفاصيل هجوم المتحف اليهودي في واشنطن



واشنطن/سما/

كشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن"، تفاصيل عن حادث إطلاق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية.


هذا وقالت السلطات الأمريكية إن الشاب الذي أطلق النار يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو من سكان مدينة شيكاغو.

ووفقا لـ سارة مارينوزي، التي تحدثت إلى شبكة "CNN" وكانت شاهدة على الحادث، فإن المشتبه به "تظاهر بأنه شاهد عيان" بعد دخوله إلى المبنى، وانتظر وصول الشرطة لأكثر من عشر دقائق قبل أن يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت شاهدة أخرى، تُدعى بيج سيغل، لـ"CNN" إنها سمعت رودريغيز يقول: "فعلتها من أجل غزة" و"الحرية لفلسطين".

وبحسب شاهد العيان يوني كالين، فإن رودريغيز، الذي تم توقيفه ليلة الأربعاء، قال للضباط: "أنا من فعل هذا".

وكالين، الذي كان حاضرا في المتحف للمشاركة في نفس الفعالية التي نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC)، ذكر أنه سمع دوي إطلاق نار، وأضاف في مكالمة هاتفية مع "CNN": "في البداية لم أدرك ان الصوت هو صوت طلقات نارية.. وبعد لحظات، دخل رجل إلى المتحف وظهر كأنه شاهد على الحادث".

 وقد جلس الرجل داخل المتحف دون تفاعل كبير مع الحضور. وبعد مرور عشر دقائق، عندما دخلت الشرطة المبنى، بدا أنه يعترف بإطلاق النار، قائلا للضباط: "أنا من فعل هذا، فعلتها من أجل فلسطين"، بحسب ما رواه كالين.

واستطرد الشاهد نفسه: "لم أكن أدرك أنه هو المنفذ".

وأضاف أن رودريغيز بدا عليه الارتباك في الفترة بين إطلاق النار وتوقيفه. وقد اقترب منه بعض الأشخاص ليعرضوا عليه الماء ويتأكدوا من أنه بخير.

واختتم بالقول: "ما زلت في حالة صدمة. آمل فقط أن نتعلم من هذا، وندرك أن العنف والإرهاب لا يقوداننا إلى حيث نحتاج أن نكون".

وذكرت الشرطة أن رودريغيز أطلق النار على يارون ليشينسكي وسارة لين ميلجريم أثناء مغادرتهما فعالية في المتحف اليهودي في واشنطن.

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