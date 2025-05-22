مصدر إسرائيلي يكشف مطالب حماس في مفاوضات الدوحة

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام عبرية يوم الخميس، عن مطالب حركة "حماس" في المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة.



وأوضح المصدر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "إذا طرأ تغيير وقبلت حماس العرض، فسيعود الوفد فورا إلى أي مكان يتطلبه الأمر".

وأشار إلى أن "حماس تطالب الأمريكيين بضمانات لوقف الحرب، كما تطالب بأن يوقع مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على الاتفاق".

وبحسب قوله، فإن حماس تطالب أيضا بأن يتم ربط وقف الحرب بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا تقبله إسرائيل.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل أعادت جميع أعضاء وفدها من الدوحة بسبب الجمود الذي وصلت إليه مفاوضات وقف النار وصفقة الأسرى.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر: "بسبب الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات المتعلقة بعودة الرهائن، تقرر إعادة جميع ممثلي الوفد الإسرائيلي الذين بقوا في الدوحة إلى إسرائيل. وكان رؤساء الوفد قد عادوا إلى إسرائيل في اليوم السابق، والآن ستعود فرق عمل الموساد أيضا".