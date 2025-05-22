"القسام" تنشر مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في كمين محكم شرق مخيم جباليا في غزة

نشرت كتائب "القسام" مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في كمين محكم شرق مخيم جباليا في غزة تم تنفيذه بتاريخ 03 ديسمبر 2024، وأشارت إلى أنه تم تأخير نشر التوثيق لدواع أمنية.

وذكرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنه "بتاريخ 03/12/2024 وخلال معركة معسكر جباليا الثالثة نفذ مجاهدونا عملية تسلل خلف خطوط العدو في منطقة مهبط طيران العدو (نقطة إخلاء القتلى والمصابين) شرق معسكر جباليا".

وأضافت: "استهدف مجاهدونا جيبين للعدو وعددا من جنوده بعبوتين شواظ وتلفزيونية بالإضافة إلى قذيفة الياسين 105".