منشور للجيش الأمريكي عن زيارة ترامب للسعودية يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل (صور)

أثار منشور للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي على منصة "إكس"، حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى السعودية، تفاعلا واسعا بين النشطاء.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المملكة ضمن الوفد المرافق للرئيس ترامب، بالإضافة إلى لقطات تظهر طائرة حربية سعودية وعسكريين من البلدين على ما يبدو.

وقالت "القيادة المركزية" في تعليقها على الصور: "تمثل زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية تتويجا للشراكة الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين، وهي العلاقة التي امتدت لأكثر من 80 عاماً وتعززت بالتنسيق الأمني ​​والعسكري المستمر لضمان سلامة واستقرار شعوب المنطقة".

وأضافت: "يعود تاريخ التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والسعودية الى العام 1945 عند تأسيس مطار الظهران (قاعدة الملك عبد العزيز الجوية حالياً)، لأغراض لوجستية أثناء الحرب العالمية الثانية".

وتفاعل رواد منصة "إكس"، بشكل واسع مع هذا المنشور، حيث أكد الكثيرون على "عمق العلاقة" بين البلدين، و"أثرها الإيجابي على الشرق الأوسط والمنطقة".

وكان قد زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفد من الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين، يوم الثلاثاء 13 مايو، السعودية حيث عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة بين البلدين، كما أعلن ترامب خلالها اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا.