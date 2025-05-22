بيان منسوب للأمريكي منفذ هجوم المتحف اليهودي في واشنطن: حرروا فلسطين

واشنطن/سما/

تحقق الشرطة الأمريكية في بيان منسوب إلى ألياس رودريغز (31 عاماً)، منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.



تحقق الشرطة الأمريكية في بيان منسوب إلى ألياس رودريغز (31 عاماً)، منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين. ويشتبه بأن الهجوم نفذ احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال رودريغز وهو يهتف: "فلسطين حرة... فلسطين حرة".

وتحقق السلطات في بيان منسوب لرودريغز تم تداوله على نطاق واسع، بتاريخ 21 مايو ، أي قبل يوم من الهجوم ، ينتقد فيه الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي شهدت جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الإنساني.

وجاء في البيان: "العمل المسلح ليس بالضرورة عملا عسكريا، وغالبا ما يكون استعراضا. وهي سمة يشترك فيها مع العديد من الأعمال غير المسلحة". وأضاف: "أولئك منا الذين يقفون ضد الإبادة الجماعية قد تنازلوا عن إنسانيتهم، لكن اللاإنسانية باتت سلوكا شائعا وصادما، بل وعاديا".

وفي مقاطع أخرى من البيان، أشار رودريغز إلى أن "الإنسانية لا تعفي من المساءلة"، مبررا ما وصفه بـ"العمل الأخلاقي" الذي كان من الممكن فهمه حتى قبل 11 عامًا، خلال عملية "الجرف الصامد"، عندما بدأ بحسب تعبيره في إدراك "قسوة السلوك تجاه الفلسطينيين".

وختم رودريغز بيانه المفترض برسالة شخصية قال فيها: "أحب والديّ وأختي وعائلتي... حرروا فلسطين".

وتواصل السلطات التحقيق في صحة البيان وظروف الحادث، في وقت تتزايد فيه التوترات في الولايات المتحدة على خلفية تصاعد العنف في الشرق الأوسط.