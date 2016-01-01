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فرقة Kneecap الإيرلندية تنفي دعم "حزب الله" و"حماس"

الجمعة 23 مايو 2025 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرقة Kneecap الإيرلندية تنفي دعم "حزب الله" و"حماس"



وكالات/سما/

نفت فرقة الراب الإيرلندية Kneecap الاتهامات بـ"دعم الجماعات المحظورة"، وتعهدت بالدفاع عن سمعتها بعد اتهام أحد أعضائها برفع علم "حزب الله" اللبناني ودعم حركة "حماس".

 

و"حزب الله" اللبنانية إلى جانب حركة "حماس"، محظوران في المملكة المتحدة، ويعد دعمهما جريمة.

وقال الفريق في بيان: "نُنكر هذه التهمة وسندافع عن أنفسنا بقوة. هذا قمع سياسي ومحاولة لصرف الانتباه".

ووجهت التهمة إلى ليام أوهانا، البالغ من العمر 27 عاما والمعروف باسم "مو شارا"، بتهمة إظهار الدعم لجماعة محظورة أثناء أدائه في 21 نوفمبر الماضي.

ويشتهر فريق Kneecap بأسلوبه المواجه وبدعمه القومي الأيرلندي، وتأييده للقضية الفلسطينية، ومعارضته لإسرائيل، لكنه نفى دعم العنف أو الجماعات المحظورة.

وقد أثار الفريق جدلا مستمرا منذ تأسيسه عام 2017.

وفي العام الماضي، حظي الفريق بشهرة دولية واسعة من خلال فيلم شبه روائي، يتضمن مقاطع باللغتين الأيرلندية والإنجليزية، نال عدة جوائز منها في مهرجان "سندانس" الشهير.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن وحدة مكافحة الإرهاب بدأت تحقيقا بعد انتشار فيديو للحفل الذي أقيم في نوفمبر على الإنترنت الشهر الماضي.

وفي بيان، هاجم "Kneecap" النظام وحمله مسؤولية تحويل الانتباه عن معاناة سكان غزة، واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالوا: "لسنا نحن القصة. الإبادة الجماعية هي القصة الحقيقية. وهم يستفيدون منها ويستخدمون قانون مكافحة الإرهاب ضدنا فقط لأننا رفعنا علما ألقي على المسرح".

وجاءت هذه التهمة في ظل تصاعد الرقابة على عروض الفريق، بعد تداول مقاطع تظهر تصريحات سياسية على المسرح.

وفي أحد الفيديوهات، ظهر أحد أعضاء الفرقة يهتف: "تحيا حماس، تحيا حزب الله".

ويجري حاليا التحقيق في مقطع فيديو آخر يظهر فيه أعضاء الفرقة وهم يحثون الجمهور على قتل أعضاء من البرلمان البريطاني من حزب المحافظين.

وقدمت فرقة "Kneecap" لاحقا اعتذارها لعائلات عضو البرلمان عن حزب العمال جو كوكس، الذي اغتيل عام 2016، والنائب المحافظ ديفيد أميس، الذي قتل عام 2021.

وكان من المقرر أن يحيي الثلاثي حفلا في مهرجان بلندن يوم الجمعة، ولم يتضح بعد ما إذا كان الحفل سيُقام.

وقد ألغيت عدة حفلات لهم، منها ثلاثة في ألمانيا وواحدة في المملكة المتحدة، في حين دعت الحكومة البريطانية منظمي مهرجان "غلاستونبري" إلى إعادة النظر في مشاركة الفرقة في المهرجان المقبل.

وقال مدير فرقة "Kneecap"، دان لامبرت، إن هناك حملة منسقة تستهدفهم بسبب مواقفهم الجريئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي المقابل، دافع عدد من الموسيقيين البريطانيين المعروفين، مثل بول ويلر، و"ماسيف أتاك"، وبريان إينو، وبالب، وفرقة "برايمال سكرين" عن Kneecap، ووقعوا رسالة تدين "محاولة منظمة لقمع وإسكات الفرقة".

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