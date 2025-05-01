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برج ترامب في دمشق: مشروع عقاري فاخر بواجهة ذهبية (صورة)

الجمعة 23 مايو 2025 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
برج ترامب في دمشق: مشروع عقاري فاخر بواجهة ذهبية (صورة)



لندن/سما/

أعلنت مجموعة "تايغر" العقارية وفقا لصحيفة "الغارديان" أنها تعتزم إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

 

وكتبت الصحيفة البريطانية: "خمسة وأربعون طابقا، وتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار واسم Trump مطبوع بالذهب على قمته.. هذا هو "Trump Tower Damascus"، النصب المعماري البراق الذي تأمل سوريا أن يعيدها إلى الساحة الدولية بعد سنوات الحرب المدمرة".

 

وقال وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة "Tiger Group" التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وتقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، والمطور الرئيسي للمشروع: "هذا المشروع يمثل رسالتنا – بأن هذا البلد، الذي عانى طويلا وتعب شعبه على مدى سنوات، وخصوصا خلال الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام".

وقد جاء اقتراح بناء البرج كجزء من مساع أوسع لاستقطاب اهتمام الإدارة الأمريكية، في وقت بدأت فيه الحكومة السورية الجديدة بالتحرك نحو رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن.

وترافقت هذه الخطوة مع عرض لتوفير وصول أمريكي إلى النفط السوري، وفرص استثمارية، إلى جانب تقديم ضمانات لأمن إسرائيل.

وقال الزعبي: "ندرس حاليا عدة مواقع مقترحة. ونحن نقترح حاليا 45 طابقا، مع إمكانية تعديل العدد بالزيادة أو النقصان بحسب ما تسمح به الخطط التنظيمية"، موضحا أن تكلفة المشروع ستتراوح ما بين 100 و200 مليون دولار.

وبعد الحصول على التصاريح الرسمية من السلطات السورية، سيقوم الزعبي بالتواصل مع العلامة التجارية "Trump" للحصول على حقوق الامتياز. وتظهر الصور التي تمت مشاركتها مع صحيفة "الغارديان" نموذجا أوليا للمبنى دون أن يتضمن شعار ترامب، لأن الموافقة على استخدام الاسم التجاري لا تزال قيد الإجراء.

وقدر الزعبي أن تستغرق أعمال البناء نحو ثلاث سنوات بعد نيل الموافقات القانونية اللازمة من الحكومة السورية والحصول على حقوق العلامة التجارية من مؤسسة ترامب.

ويشار إلى أن الزعبي، رجل الأعمال السوري-الإماراتي، يضم إلى فريقه أحد قادة مشروع "Trump Tower Istanbul"، كما سبق له تنفيذ 270 مشروعا في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط.

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