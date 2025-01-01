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عوامل تقتل الرغبة الجنسية لدى النساء

الجمعة 23 مايو 2025 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عوامل تقتل الرغبة الجنسية لدى النساء



غزة/سما/

يشير الدكتور يفغيني كوتشير أخصائي أمراض النساء إلى أن انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء هي مشكلة منتشرة. وهناك عوامل تقتل هذه الرغبة.

وهذه العوامل هي:

1- التوتر: يعتبر التوتر من أبرز أعداء الرغبة الجنسية لدى النساء. فعندما تعاني المرأة منه باستمرار، ينتج جسمها هرمون الكورتيزول، الذي يثبط إنتاج الهرمونات الجنسية، مثل الإستروجين والتستوستيرون، الضرورية للرغبة والمتعة الجنسية. 

2- قلة النوم: ما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ويؤثر سلبا على الحالة المزاجية. ويؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية. لذلك يوصي بالنوم 7-8 ساعات، في ظروف نوم مريحة. 

3- سوء التغذية: يؤثر النظام الغذائي غير المتوازن الغني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون المتحولة سلبا على مستوى الهرمونات والصحة العامة.

4- قلة النشاط البدني: عامل مهم يؤثر على الرغبة الجنسية. لأن الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية تحسن الصحة العامة والدورة الدموية وتحفز إنتاج الإندورفين، الذي يؤثر إيجابا على الرغبة الجنسية.

5- تناول الكحول والتدخين: يؤثر الكحول والنيكوتين سلبا على الدورة الدموية ومستوى الهرمونات. أثبتت الدراسات أن الكحول يزيد احتمال انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء بنسبة 74 بالمئة، ويقلل التدخين الإثارة الجنسية.

6- عدم التواصل مع شريك: لأن الافتقار إلى العلاقة الحميمة العاطفية والتواصل المفتوح يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

7- الأدوية: يمكن أن تقلل مضادات الاكتئاب، وحبوب منع الحمل وأدوية ضغط الدم، من الرغبة الجنسية.

ويشير الطبيب إلى أن السبب في بعض الحالات قد يكون اختلال التوازن الهرموني، أو أمراض الغدة الدرقية، أو الاكتئاب، وغيرها.

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