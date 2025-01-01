كبار حاخامات "إسرائيل" يدعون لأول مرة لعدم اقتحام المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

دعا كبار الحاخامات من الصهيونية الدينية اليوم الجمعة لوقف اقتحامات المسجد الأقصى في زمن الحرب، بالإشارة إلى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.



وذكرت القناة السابعة أن أكثر من 20 حاخاما كبيرا، يقودون المؤسسات والمدارس والفرق الدينية اليهودية في كل أنحاء إسرائيل، طالبوا أيضا بوقف الإجراءات المصاحبة للاقتحامات من الرحلات، والصور، ومحاولات خلق حضور في باحات المسجد الأقصى.



واعتبروا أن اقتحامات المسجد الأقصى في زمن الحرب لا يعزز قبضة إسرائيل على المكان، بل يضر به ويدعم "العدو"، ولا سيما أن حركة "حماس" تضع صورا للمسجد الأقصى في أنفاقها، كما أكدوا أن تعامل شعب إسرائيل مع الحرم القدسي الشريف يجب أن يكون مختلفا تماما.

ولفتوا إلى أن الموقف الثابت للحاخامية الكبرى لإسرائيل منذ عقود حظر الدخول إلى كامل المسجد الأقصى، بسبب المخاوف من تحريم التقطيع وتدنيس الهيكل وأماكنه المقدسة وانتهاك وصايا احترام الهيكل، حسب التعاليم المنسوبة لليهودية.

وانتقدوا في الرسالة "الظواهر المُسيئة لحرمة المكان، كالسياحة والتصوير والاحتجاجات في الحرم الشريف"، منبهين على أن الأقصى ليس مكانا للاستيطان والإقامة والرحلات والتصوير.

وأشاروا إلى أنه لن يتم تعزيز السيادة على المسجد الأقصى بالتجوال والتظاهر، ولا بالتصوير الجماعي والفعاليات العائلية، ولا بإثبات الأمور على الأرض، واصفين المواجهات مع الشرطة التي تحدث أحيانًا بـ"المزاح الصبياني"، وهو ما "يُضعف القبضة اليهودية على الأقصى"، بحد تعبيرهم.

وذكروا أن منع الدخول إلى الأقصى نابع من احترام المكان المقدس، وليس خوفًا من الفلسطينيين، و"أن دخول الحرم القدسي اليوم لا يساعدنا على كسب الحرب مع أعدائنا".