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سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان منتصف يونيو المقبل

الجمعة 23 مايو 2025 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان منتصف يونيو المقبل



بيروت/سما/

أفاد مصدر حكومي لبناني لوكالة "فرانس برس" بأن الجانبين اللبناني والفلسطيني اتفقا على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو المقبل.


وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن هذه التطورات جاءت بناء على الاتفاق الذي جرى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان.


وأضاف: "تم الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات العاصمة بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

وقبل يومين قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء موسع جمع الوفدين اللبناني والفلسطيني في قصر بعبدا الرئاسي، إن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني.

وأضاف عباس بعد لقاء ثنائي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مؤقتون.

وفي سياق متصل، حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بداية مايو الجاري، حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى عقب اجتماعه الدوري، "نحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

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