كاتس يمنع غولان من ارتداء زي الجيش والأخير يرد "وزير التهرب من الخدمة"

وأصدر كاتس بيانا أعلن فيه أنه "في ضوء سلوك يائير غولان عندما نسج افتراء دمويا ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من خلال الاتهام المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين كهواية فقد قررت إصدار تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية بعد الآن ومنعه من ارتداء زي الجيش الإسرائيلي ودخول قواعد الجيش".

واعتبر أن "كلمات غولان القاسية سوف تخدم أعداء إسرائيل في مواصلة ملاحقة جنود الجيش في جميع أنحاء العالم والتوجه إلى المحاكم الدولية ضدهم من أجل اعتقالهم وحرمانهم من حريتهم"، مشددا على أنه "لا مكان لأمثال جولان في الحياة العامة، وأتوقع من جميع ممثلي الشعب، يمينا ويسارا، التنديد به وإدانة سلوكه".

ورد غولان في منشور على منصة "إكس" قائلا: "آخر مرة ارتديت فيها زي جيش الدفاع الإسرائيلي كانت في السابع من أكتوبر عندما ذهبت إلى الجنوب لإنقاذ المدنيين في أعقاب الفشل الأمني ​​الرهيب الذي ارتكبته حكومتكم".

وأضاف: "أعدكم بأنني سأستمر في بذل كل ما في وسعي من أجل إسرائيل وأمنها، وأنا متأكد من أنكم ستواصلون مدح (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وآلته السامة".