مشاهد مؤلمة لفلسطينين يتدافعون للحصول على الخبز في غزة (صور)

وثقت صور، تداولتها مواقع التواصل تظهر حشودا من الفلسطينيين يحاولون الحصول على الخبز عبر نافذة مخبز في مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة.

وفي مشاهد مؤلمة تدافع المئات من الفلسطينيين أمس الخميس على الخبز عبر نافذة مخبز في مخيم النصيرات للاجئين بعد دخول إمدادات الطحين المحدودة إلى قطاع غزة، حيث ظلت قيود صارمة على المساعدات الإنسانية سارية منذ 2 مارس في غزة.

وكانت المخابز العاملة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في غزة قد توقفت عن العمل في أبريل بسبب نفاد المواد الأولية لإعداد الخبز جراء إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى القطاع في مارس الماضي.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إمدادات غذائية أساسية" ستدخل إلى قطاع غزة.