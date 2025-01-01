سوريا: قوة إسرائيلية تستولي على بئر مياه في القنيطرة وتمنع الأهالي من الوصول لأراضيهم

دمشق/سما/

أكدت مصادر في بلدة حضر بريف القنيطرة جنوب سوريا استيلاء القوات الإسرائيلية على بئر مياه عين التينة الذي يزود البلدة بمياه الشرب، وحرمانها الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.



وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أنشأ حاجزا على طريق عين التينة عند نقطة الطوارئ الدولية القديمة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بعد الحاجز .

كما قام بالاستيلاء على نقطة ثانية في موقع قرص النفل ( التل الكبير) شمال موقع ال un و بدأ العمل بها.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل يوم أمس الخميس ثلاثة شبان، أب و ابنه وشاب آخر واقتادهم إلى داخل الجولان المحتل، و لم يعرف مصيرهم حتى الآن.