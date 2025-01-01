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مكتب نتنياهو: رئيس "الشاباك" الجديد لن يشارك في تحقيقات "قطرغيت"

الجمعة 23 مايو 2025 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: رئيس "الشاباك" الجديد لن يشارك في تحقيقات "قطرغيت"



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز "الشاباك" الجديد اللواء دافيد زيني لن يكون له أي دور في التحقيقات الجارية في قضية "قطرغيت".


وقال المكتب في بيان إن القرار يأتي ردا على حكم المحكمة الذي أشار إلى أن ارتباط نتنياهو وبعض مساعديه بملف "قطر غيت"، الذي يجري التحقيق فيه من قبل الشاباك بالتعاون مع الشرطة، يضعهم في موضع تضارب مصالح.

وأكد البيان أنه لا يمكن الاكتفاء بتعيين رئيس مؤقت لجهاز الشاباك خلال فترة الحرب، مشددا على أن "تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام أمر ملح ويمثل أولوية أمنية قصوى، وأن أي تأخير في ذلك من شأنه أن يضر بأمن الدولة وسلامة جنودها".

وأضاف البيان أن الحكومة مصممة على تعيين خلف لبار قبل حلول الخامس عشر من يونيو، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولايته الرسمية.

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