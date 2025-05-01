وأكد في بيان له تنفيذ ضربات ضد أكثر من 75 هدفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث العسكري: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته ضد منظمات إرهابية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ضمن عملية عربات جدعون، حيث تم استهداف أكثر من 75 موقعا خلال اليوم الماضي".

"عربات جدعون".. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم / الجيش الإسرائيلي

وأضاف أن القوات العاملة في المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ما تزال تواصل عملياتها في غزة.

"عربات جدعون".. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم / الجيش الإسرائيلي

كما أشار البيان إلى أن القوات قامت، خلال العملية، بتحييد ما وصفهم بـ"المخربين"، فضلا عن تدمير مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع قنص.

"عربات جدعون".. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم / الجيش الإسرائيلي

وتابع: "إلى جانب ذلك، شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 75 غارة جوية على أهداف متنوعة في القطاع، شملت مسلحين ومنصات إطلاق صواريخ ومبان عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منشآت وصفها بالبنى التحتية الإرهابية".

"عربات جدعون".. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم / الجيش الإسرائيلي