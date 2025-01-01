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اليمن: مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار قرب مطار صنعاء (فيديو)

الجمعة 23 مايو 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار قرب مطار صنعاء (فيديو)



صنعاء/سما/

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء انفجار وقع بالقرب من مطار صنعاء وفقا لمصادر محلية.

 

وأشارت تقارير أولية إلى أن الحادث نجم عن انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثيين في منطقة صَرِف بمديرية بني حِشِيش شمال شرقي العاصمة، وليس بسبب استهداف صواريخ كما كان يعتقد في البداية.  

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة مسؤولية بيانا رسميا يوضح تفاصيل الحادث، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل في الموقع لانتشال الجثث وإسعاف المصابين.  

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في 6 مايو الحالي، عن وقف إطلاق النار والغارات على المواقع الحوثية في اليمن، إثر "استسلام الحوثيين".

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