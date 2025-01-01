  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واي نت: عيدان ألكسندر كاد أن يقتل بضربة إسرائيلية استهدفت أحد أنفاق غزة

الجمعة 23 مايو 2025 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
واي نت: عيدان ألكسندر كاد أن يقتل بضربة إسرائيلية استهدفت أحد أنفاق غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع Ynet أن الأسير الإسرائيلي الأمريكي لدى "حماس" عيدان ألكسندر الذي أفرج عنه مؤخرا، كاد أن يقتل بضربة إسرائيلية استهدفت أحد أنفاق غزة في 14 أبريل الماضي.

وقال الموقع في تقرير إنه "في عملية عسكرية كادت تتحول إلى مأساة، نجا ألكسندر من موت محتم داخل أحد أنفاق حماس غرب خان يونس، بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية منشأة فوق موقع احتجازه، في مشهد وصفه بأنه "الأكثر رعبا" خلال 17 شهرا من الأسر".


وحسب الموقع فإنه "في 14 أبريل، وبينما كانت منشأة حماس تحت الأرض على عمق 30 مترًا تهتز تحت وقع القصف، ترددت صرخات "يوم القيامة" بين المسلحين، تعبيرا عن اقتراب النهاية. في تلك اللحظات، ظن ألكسندر أنه لن يخرج حيا من تحت الركام".

ألكسندر، الذي أُسر في هجوم السابع من أكتوبر بعد أن قاتل حتى تعطلت بندقيته، قضى 584 يومًا في الأسر، متنقلاً بين مدارس ومساجد وخيام في رفح، قبل أن يُنقل إلى منشأة سرية خصصتها حماس لأسرى "الكنوز" الاستراتيجية.

خلال الغارة، انهارت فتحة النفق وأصيب ألكسندر في كتفه ويديه أثناء محاولته شق طريقه للخروج. وحده تصرف قائد "حماس" المسؤول عن المنشأة، الذي فعّل أنظمة العزل ومنع تسرب الغازات، أنقذ حياة ألكسندر ومسلحين آخرين. أحد الحراس قتل، فيما غادر عيدان المكان على عربة يجرها حمار، تقودها "امرأة" تبين لاحقا أنها مقاتل متنكر.

مصدر عسكري رفيع صرح بأن العمليات العسكرية في غزة تتم وفق قواعد حذر صارمة، لكن لا ضمانات حقيقية لعدم إصابة أسرى، في ظل الفجوات الاستخبارية. وقال: "نعم، لم نقصف موقعًا نعرف أن فيه أسير، لكننا نتحرك أحيانًا رغم عدم اليقين الكامل".

وقال الموقع إن حادثة استهداف موقع احتجاز ألكسندر أثارت انتقادات واسعة، خصوصًا في ظل تصريحات رئيس الأركان، إيال زمير، التي قال فيها إن العمليات "لا تُعرّض حياة الأسرى للخطر". تصريحات اعتُبرت مجازفة خطيرة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى مقتل 41 أسيرًا في غزة منذ بداية الحرب، بعضهم نتيجة قصف إسرائيلي لمواقع لم تُصنف كأماكن احتجاز.

الأكثر قراءة اليوم

تفريغ شمال القطاع هدف مركزي ..جيش الاحتلال يكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات في غزة

نتنياهو يعلن إن إسرائيل مستعدة لصفقة تؤدي لوقف نار مؤقت بغزة

نائب جمهوري يدعو إلى قصف غزة نووياً : فلسطين "قضية شريرة"

مرشح سارة المفضل..نتنياهو: سيتم تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك

ديرمر ورئيس الموساد الى روما لمناقشة صفقة الاسرى والنووي الايراني..

مايكروسفت تحظر رسائل بريد الكتروني تحوي كلمة "فلسطين وغزة وحرب الإبادة"..

قطر و معادلة البقاء..معاريف

الأخبار الرئيسية

683057fc423604745f28a53d

مشاهد مؤلمة لفلسطينين يتدافعون للحصول على الخبز في غزة (صور)

1-130-730x438

غوتيريش يندد بـ”الفترة الأكثر وحشية” في حرب غزة (فيديو)

قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران سلّموا السلاح بـ”الكامل” للسلطات السورية الانتقالية وغادروا دمشق بعد التضييق عليهم ومُصادرة مُمتلكاتهم

عائلات مُسحت من السجل المدني.. 55 شهيدًا وعشرات الإصابات بمجازر إسرائيلية في غزة

مفوض الأونروا: إمدادات الطعام نفذت في غزة و يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية